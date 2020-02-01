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Скандальный "слуга народа" извинился за слова о продаже собаки: в сети его не простили

суббота, 01 февраля 2020, 19:24
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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгений Брагар извинился за скандальные слова в прямом эфире, когда посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счет за газ.

Об этом он написал в Facebook.

"Мне очень жаль, что мои высказывания на 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии" , - написал Брагар.

Он пишет, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни.

"Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех совершать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться лишь тем, кто реально нуждается", - пояснил политик.

Пользователи сети не приняли извинения политика, о чем активно пишут в комментариях.

"Вы ровесник моего ребенка. Она такое не потрафила бы сказать. Совести нет у вас, не только элементарного воспитания. Оставляйте депутатство и идите учиться", "Нет слов ... мне очень обидно и просто больно, больно за людей... это издевательство. Бегите оттуда, добра вам не ждать", - пишут украинцы.

"Шариков, мозги себе купи!", - написал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Как сообщал "Апостроф" ранее, украинцев возмутило отношение народного депутата от провластного большинства к пенсионерке, которой он посоветовал продать собаку, чтобы рассчитаться за газ. Свои комментарии пользователи оставили в Facebook под видео с прямой трансляцией 112 канала.

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