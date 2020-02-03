Путин пытается поймать Зеленского на "крючок": диссидент указал на тревожный момент в Израиле

Советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс уличил президента Украины Владимира Зеленского в некомпетентности в контексте Всемирного форума памяти Холокоста.

В чем именно она заключается, он рассказал в интервью "Апострофу".

"Зеленский вел себя очень противоречиво в Израиле. Вначале он сказал, что не поедет на форум, если ему не дадут выступить. Потом, когда ему не дали выступить, он сказал: "Я все-таки поеду". На самом деле, это дипломатическая некомпетентность. По дипломатическим каналам очень легко выяснить, можно будет выступить или нет. Для этого не надо объявлять на весь мир, что он хочет выступить", - сказал он.

По его словам, Зеленский допустил и еще одну ошибку, переходя на эмоции в своей речи.

"Это всегда большая ошибка. Нужно скрывать свои эмоции. Но Зеленский все-таки на весь мир огласил свои требования. Потом он передумал и таки поехал. Приехав в Израиль, он не пошел на форум", - уточняет Зисельс.

Также он указал на скрытый смысл отказа украинской делегации от участия в форуме.

"На самом деле мы знаем, почему он не пошел. Во-первых, скорее всего, ему отказали во встрече с Путиным. Зеленский хотел встретиться с Путиным во время форума. Путин сократил свой визит в Израиль до одного дня, потому что сейчас в России конституционные пертурбации. Но на форуме он поговорил с несколькими присутствующими там государственными деятелями. Если бы Зеленский все-таки пошел туда, то также мог бы в кулуарах поговорить с Путиным", - уверен эксперт.

Также Зисельс дал совет Зеленскому на будущее.

"Не надо показывать, что ты хочешь, потому что Путин все время его ловит на этот крючок. Это можно делать другими дипломатическими путями: подсказывать, подталкивать, мотивировать эти встречи. Ты хочешь встретиться с Путиным? Пожалуйста, встречайся, но не говори об этом открыто, потому что Путин сразу ставит условия. Россия же ловит нас на любой слабости", - сказал он.

Подробнее о роли СРСР во Второй мировой войне и массовом убийстве евреев, читайте в материале "Апострофа": Форум памяти жертв Холокоста создали, чтобы Путин мог рассказывать сказки - Иосиф Зисельс.