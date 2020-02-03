Форум памяти жертв Холокоста создали, чтобы Путин мог рассказывать сказки - Иосиф Зисельс

У ежегодных форумов памяти Холокоста одна цель – помочь Путину "переписать" историю и навязать всему миру свое виденье событий Второй мировой войны и роли СРСР в ней. А верить сказкам Путина и считать Советский Союз освободителем евреев – значит, грешить против истории. Об этом, а также о дипломатических просчетах команды Владимира Зеленского в интервью "Апострофу" рассказал советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины ИОСИФ ЗИСЕЛЬС.

- В Иерусалиме 23 января проходил форум памяти жертв Холокоста. С визитом туда поехал президент Владимир Зеленский, который посетил отдельные мероприятия форума, но на финальную встречу не явился.

- У этого форума есть некая история. 27 января 2000 года правительство Швеции собрало международную конференцию, посвященную памяти жертв Холокоста. Там впервые прозвучала идея сделать этот день Международным днем памяти жертв Холокоста. Но в 2001 году, если я не ошибаюсь, крупный российский бизнесмен Вячеслав Кантор, воодушевленный этой шведской историей решил сделать такой форум под Путина – Международный форум памяти жертв Холокоста. И он организовал его в Кракове только для того, чтобы Путин туда приехал и отметился.

У этих форумов одна цель – помочь Путину переписать историю. Навязать всему миру свое виденье истории, особенно Второй мировой войны, роли Советского Союза в этой войне. И этот форум, который проходил в Израиле, только подчеркнул, что главным выступающим, главным гостем там был Владимир Путин.

- Во время своего визита в Польшу Владимир Зеленский произнес речь, которую можно трактовать неоднозначно. В частности, из слов президента можно сделать вывод, что Советский Союз не только развязал Вторую мировую войну, но и участвовал в Холокосте и несет за это ответственность.

- Насколько я понимаю, он выступил там и сказал то, что решил Европарламент: за развязывание Второй мировой войны ответственны две страны – нацистская Германия и Советский Союз. Но поскольку Холокост является одним из важных результатов этой войны, то понятно, что Советский Союз и нацистская Германия, как развязавшие войну, несут ответственность за все последствия.

- Но ведь Советский Союз не принимал участия в Холокосте?

- Конечно, не принимал, но это отдельная история и о ней можно говорить долго.

В 1940 году Германия обратилась к Советскому Союзу с официальным письмом о том, чтобы СCСР принял полтора миллиона евреев из оккупированных стран и расселил их в своих восточных регионах. В принципе, Сталин мог спасти европейское еврейство, если бы договорился с Гитлером. Я думаю, он бы еще выторговал что-нибудь под это дело, потому что Германия не знала, что делать с таким количеством евреев, которые оказались на оккупированной территории. Только в Польше, которая была захвачена в 1939 году, проживали миллионы евреев. А тогда еще не было принято решение об их убийстве, поэтому нацисты искали способ избавиться от этих евреев. Советский Союз отказал.

Иосиф Зисельс:"Сталин мог спасти европейское еврейство, если бы договорился с Гитлером"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Сталину было просто наплевать на евреев. Он решал свои задачи - что надо остановить нацистскую армию, перейти в наступление и захватить половину Европы, что в результате и произошло. Поэтому считать Советский Союз освободителем евреев – значит, грешить против истории. Шесть миллионов евреев погибли, где же был Советский Союз – одно из самых мощных государств того времени?

- Нет ли противоречий в выступлениях Зеленского в Израиле, где он рассказывает, как его дед служил в Красной армии, и потом в Польше, где он говорил об ответственности СССР за все те события?

- Конечно, нет. Советская армия действительно наступала через Польшу. Разведбатальоном, который непосредственно освободил выживших в концлагере, командовал украинский еврей майор Шапиро. Именно он позвонил командиру дивизии и испуганным голосом, которого нельзя было ожидать от майора-разведчика, сказал, что тут горы трупов.

Они случайно наткнулись на "Аушвиц". Никто не планировал освобождать нацистский концлагерь. Не было такого приказа, хотя власти и командование знали о существовании концлагерей. Они случайно наткнулись на "Аушвиц", увидели несчастных выживших и освободили их. Из 1,5 миллионов узников выжило 7 тысяч человек.

Сказкам Путина, который рассказывает, что Советский Союз всегда боролся за евреев, защищал, освобождал во Второй мировой войне, могут поверить только те, кто не знает историю.

Советский Союз вместе с Германией развязали Вторую мировую войну, но через два года они стали противниками. Никакого противоречия в заявлениях Зеленского нет. Если бы Гитлер не напал на Советский Союз, Сталин бы царствовал на всей территории, которую успел захватить. Но он же хотел большего. Сталин готовился нападать дальше на Европу. Потому что идея всемирной революции всегда была в Советском Союзе на повестке дня.

- Как именно Путин хочет переписать историю Второй мировой войны? Потому что мы слышали уже заявления российских чиновников о том, что СССР мог выиграть войну и без участия Украины.

- Это абсурд, конечно. Советский Союз не мог бы победить без помощи союзников. Это доказывают специалисты, историки. Конечно, вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии большой, но он защищал свои жизненные интересы. Так что никакого благородства тут нет. Есть просто борьба двух бандитов – Гитлера и Сталина за контроль над Европой.

Хотя стоит отметить, что Зеленский вел себя очень противоречиво в Израиле. Вначале он сказал, что не поедет на форум, если ему не дадут выступить. Потом, когда ему не дали выступить, он сказал: "Я все-таки поеду". На самом деле, это дипломатическая некомпетентность. По дипломатическим каналам очень легко выяснить, можно будет выступить или нет. Для этого не надо объявлять на весь мир, что он хочет выступить.

Зеленский допускает в своей речи эмоции. Это всегда большая ошибка. Нужно скрывать свои эмоции. Но Зеленский все-таки на весь мир огласил свои требования. Потом он передумал и таки поехал. Приехав в Израиль, он не пошел на форум.

Иосиф Зисельс: "Зеленский как непрофессиональный дипломат допускает в своей речи эмоции"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Официальная позиция была, чтобы уступить места своей команды людям, пережившим Холокост.

- Официальная – да, но на самом деле мы знаем, почему он не пошел. Во-первых, скорее всего, ему отказали во встрече с Путиным. Зеленский хотел встретиться с Путиным во время форума. Путин сократил свой визит в Израиль до одного дня, потому что сейчас в России конституционные пертурбации. Но на форуме он поговорил с несколькими присутствующими там государственными деятелями. Если бы Зеленский все-таки пошел туда, то также мог бы в кулуарах поговорить с Путиным.

Во-первых, не надо показывать, что ты хочешь, потому что Путин все время его ловит на этот крючок. Это можно делать другими дипломатическими путями: подсказывать, подталкивать, мотивировать эти встречи. Ты хочешь встретиться с Путиным? Пожалуйста, встречайся, но не говори об этом открыто, потому что Путин сразу ставит условия. Россия же ловит нас на любой слабости.

- А как такое решение украинского президента восприняли в Израиле?

- То, что Зеленский не пошел на форум, некоторая часть израильтян восприняли позитивно. Потому что в самом Израиле отношение к форуму очень неоднозначное. Там считают, что таким образом Израиль "торгует" памятью жертв Холокоста.

В одной из израильских газет напечатали карикатуру, где на трибуне, на которой написано "Холокост", стоит маленький Путин на горе черепов. То есть - это убийца. Он убивает людей. Только по официальным данным уже погибло около 14 тысяч украинцев. Путин сегодня возглавляет войну против Украины, войну в Сирии, вмешивается во внутренние дела Ливии. Евреи пережили Холокост, и как вообще можно такому человеку давать слово в Израиле?!

Тут надо объяснить позицию Израиля, который не хочет ввязываться в длительный конфликт с Россией.

- Может, израильское правительство разделяет то, что сейчас происходит и историческое прошлое?

- Боже упаси! Они прагматики, если не сказать больше. Не только прагматики, но еще и циники. Они ничего этого не разделяют. Они прекрасно понимают цену Путину, но они не могут сегодня себе позволить войти в конфликт с Россией. У Израиля хватает врагов.

Думаю, что израильская армия - великолепная армия. Они могли бы все, что есть у России в Сирии, уничтожить за два часа. Но это значит втянуться в длительную войну с Россией, а длительную войну Израиль не может себе позволить в этих условиях. Поэтому они подыгрывают.