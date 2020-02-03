Украине лучше молчать: эксперт указал на важные нюансы со скандалами вокруг Трампа

В ситуации с импичментом Трампа представителям украинской власти лучше сохранят достойное молчание, чтобы не навредить еще недостаточно положительному имиджу своей страны.

Такое мнение высказал "Апострофу" независимый политический советник по вопросам построения национального бренд-имиджа государства, национальной идентичности и репутации, признанный ведущим мировым специалистом в этой области, автор концепции национального брендинга Саймон Анхольт.

"Я считаю, что лучше для Украины прямо сейчас - молчать с достоинством. Это все касается Трампа и не касается Украины. Сама история плохо пахнет и может запачкать всех и вся, кто к ней коснется", - заметил эксперт.

По словам Саймона Анхольта, имидж Украины не столь крутой или положительный, чтобы получить определенную выгоду из сложившейся ситуации. Слабость национального имиджа иллюстрирует реакция международного сообщества на конфликт с Россией.

"На обоих континентах Америки, в Азии, Африке и даже в Западной Европе есть люди, которые даже не уверены, что Украина - независимое государство. Поэтому совсем не удивительно, что международное общество не демонстрирует большой солидарности с ней. Это доказывает, что национальный имидж - это критический вопрос безопасности", - подчеркнул эксперт.

Подробнее о том, как президенту Владимиру Зеленскому изменить отношение к Украине читайте в материале "Апострофа": Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт