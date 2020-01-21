Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского

Во вторник, 21 января, Сенат США планирует начать слушания по вопросу импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом заявляют лидеры республиканского большинства Сената. Чем могут закончиться разбирательства и чего в этой связи ожидать Украине - разбирался "Апостроф".

Трамп против демократов

Слушания в Сенате по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа могут начаться во вторник 21 января в 12.30 по местному времени, когда в Украине уже наступит вечер. В соответствии с процедурой, всем сенаторам придется заседать по этому вопросу каждый день, кроме воскресенья, пока вопрос не будет решен.

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, против которого была инициирована процедура импичмента. Напомним, что в середине декабря Палата представителей Конгресса, в которой большинство контролирует Демократическая партия, проголосовала за импичмент. Парламентарии обвинили президента Трампа по двум статьям: "злоупотребление властью" (возможное давление на президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против Джо Байдена) и "воспрепятствование" Конгрессу.

Но в Сенате большинство удерживает уже дружественная Трампу Республиканская партия. Учитывая это обстоятельство, президент Трамп вряд ли будет отстранен от должности. Однако буквально накануне начала дебатов в Сенате, одиозный бизнесмен и "адвокат" "адвоката" Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, Лев Парнас решил предать своих соратников. Как уже сообщал "Апостроф", Парнас передал стороне обвинения немалое количество документов, среди которых - переписка с целым рядом украинских чиновников - экс-генпрокурором Юрием Луценко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, председателем СБУ Иваном Бакановым, а также помощниками президента Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком.

И хотя материалы Парнаса вряд ли "утопят" Трампа, заметна заинтересованность демократов в том, чтобы расследования против Дональда Трампа продолжались. "Импичмент стал частью президентской кампании в США, которая фактически стартовала", - пояснил в разговоре с "Апострофом" политический эксперт Виктор Небоженко.

Американская пресса также обоснованно подозревает, что Кремль и лично президент Владимир Путин максимально заинтересованы в том, чтобы перевести стрелки на Киев, который в 2016 году якобы вмешался в предвыборную кампанию США. Помимо этого, как напомнил в разговоре с "Апострофом" директор организации "Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев, президент Трамп давал основания подозревать, что за антиукраинскими настроениями в Белом доме стоит Москва.

Путин заинтересован в том, чтобы перевести стрелки на КиевФото: unian

"Дональд Трамп был уже замечен в комментариях на такую тему. Но сейчас, когда ожидается, что Сенат будет рассматривать дело об импичменте, он не хочет лишний раз мутить воду. Дональд Трамп не хочет усложнять республиканцам задачу его оправдать. Поэтому на этот раз он решил воздержаться от резких комментариев по поводу Украины", - пояснил Питер Залмаев.

Тактика Белого дома

Импичмент - сложное политико-правовое противостояние, которое и республиканцы, и демократы пытаются использовать в собственных интересах. Стороны считают, что каждый новый раунд политической схватки будет держать в тонусе их электорат.

Дональд Трамп и его команда пытаются всячески дискредитировать расследования демократов. Белый дом выбрал тактику полного отрицания. Дональд Трамп буквально при каждом общении с журналистами говорит, что не давил на Владимира Зеленского, обвиняя демократов в организации "партийного судилища". Линия защиты Трампа построена на разоблачении "украинской коррупции", с которой они хотят увязать Джо Байдена и его сына Хантера. Визиты Руди Джулиани (личный юрист президента Трампа - "Апостроф") в Киев преподносятся так, что Белый дом не давит на президента Зеленского, а, напротив, помогает ему бороться с системной коррупцией в стране", - прокомментировал "Апострофу" глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Кроме того, пока слушания проходили за закрытыми дверями, президент Трамп критиковал демократов за то, что они якобы не дают ему возможности высказаться и защитить себя. Когда слушания перешли в публичную фазу, Белый дом категорически отказался направлять в Конгресс своих адвокатов и свидетелей.

С технологической точки зрения, решение команды Трампа не участвовать в слушаниях в Палате представителей и не направлять своих юристов на заседания профильных комитетов было оправдано, заявил в "Апострофу" руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. "В таком случае процесс импичмента выглядит как партийная история и как предвыборная технология демократов. Ранее все импичменты были двухпартийными действиями. На этот раз республиканцы и Белый дом не участвуют и всячески отметают все подозрения, дабы иметь возможность обвинить демократов в том, что их интересует власть, а не защита национальных интересов", - говорит Вадим Карасев.

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Демократы, невзирая на республиканское большинство в Сенате, решились на импичмент по нескольким причинам, говорит эксперт. Они никак не могут опомниться от поражения 2016 года. Верхушка демократов до сих пор не может "переварить", что они проиграли именно Трампу. После поражения клана Клинтон у них возникла проблема с лидерством. Пока что именно Джо Байден является самым вероятным претендентом на пост президента от демократов.

Трансляция церемонии инаугурации Трампа в КиевеФото: unian

"Поскольку за выдвинутыми обвинениями стоят содержательные вещи, то у демократов сегодня нет более мощного политического оружия против республиканцев, нежели импичмент", - отметил Вадим Карасев.

Риски для Украины

Формально эти скандалы не отразились на американской поддержке для Украины. В частности, Дональд Трамп в конце прошлого года подписал оборонный бюджет на следующий год, в котором предусмотрено $300 млн для Вооруженных сил Украины.

Однако решение об этой помощи было принято Конгрессом, против которого Трамп не мог пойти. Поэтому риски для Офиса президента Зеленского сохраняются. С одной стороны, официальный Киев в истории с импичментом выбрал полезную тактику молчания. Владимир Зеленский и его дипломатическая команда стараются не поддерживать ни одну из сторон. Но проблема в том, что история с импичментом зашла слишком далеко, и Украина оказалась вовлечена в святая святых американской демократии - выборы президента США. Поэтому, по мнению Виктора Небоженко, нынешней ситуации у Офиса Владимира Зеленского попросту нет "правильной" линии поведения.

"Никто в окружении Владимира Зеленского не знает, кто именно победит в ноябре (на выборах президента США - "Апостроф") - демократы или республиканцы. Если побеждают последние, а именно Дональд Трамп, то он будет наказывать Зеленского за попытки усидеть на двух стульях. Если победит кандидат от Демократической партии - он будет делать то же самое. Ситуация крайне непростая. В ноябре 2020 года Владимиру Зеленскому будет гораздо тяжелее с американцами, нежели с украинским народом", - резюмировал Виктор Небоженко.