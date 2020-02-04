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"Джокер" слил в сеть данные о махинациях партнера Богдана с элитной недвижимостью

вторник, 04 февраля 2020, 23:40
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Партнеры главы Офиса президента Украины Андрея Богдана бесплатно получили недвижимость, которая была выделена из общего паевого фонда "Укрбуда".

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Джокер". Также здесь были опубликованы документы, в которых указаны конкретные адреса выделенной недвижимости.

"Так, например, на 18-летнего Максима Вавриша - сына Андрея Вавриша (партнер Богдана) оформлено недвижимости на 11 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Также он опубликовал информацию о том, что почти на 8 миллионов гривен жилье было выделено еще одному партнеру Богдана - Дмитрию Сторожуку.

"Джокер" утверждает, что партнеры Богдана не являются реальными вкладчиками "Укрбуда", так как реальные соинвесторы финансировали строительство на протяжение длительного периода.

После публикации "Джокера" Вавриш на своей странице в Facebook опубликовал сертификат права собственности на недвижимость в "Укрбуде". По мнению "Джокера", тем самым он подтвердил информацию опубликованную ранее.

"Как я и прогнозировал, платежные документы (движение по счетам) отсутствуют. В то же время, сертификат, который опубликовал Андрей Вавриш выписан на квартиру, которой нет в моем списке. Выводы делайте сами... Очень интересный документ. Похоже, Андрей Вавриш дал дополнительный материал для расследования. Цена за 1 метра значится 10.000 гривен. Смешно. Лучше бы не комментировал", - говорится в сообщении.

Напомним, что Богдан расстался со своей девушкой - совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасией Сличной.

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