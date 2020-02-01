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Праздник закончился: стало известно о печальном событии в жизни Богдана

суббота, 01 февраля 2020, 10:34
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Глава Офиса президента Андрей Богдан расстался со своей девушкой - совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасией Сличной.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна".

Подавленное состояние Богдана заметили многие после Нового года.

"Он был в какой-то апатии, работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня. Выглядел очень грустным. Стал избегать посещения публичных мероприятий", - сказал один из его знакомых.

Такое настроение главы ОП многие объясняли политическими проблемами. Мол, не заладились у Андрея отношения с Владимиром Зеленским и его окружением. И даже говорили о скорой отставке Богдана.

Однако у плохого настроения руководителя Офиса президента могло быть и совсем не политическое объяснение. Ведь как раз в это время он расстался с Настей.

Источники из близкого окружения главы ОП говорят, что "Анастасия уехала из его дома в Конча-Заспе. Их отношения на паузе. Из-за этого Андрей некоторое время был в подавленном состоянии. Но сейчас уже отошел и вновь включился в работу".

К слову, 29 декабря Анастасия Сличная отмечала двойной праздник: день рождения и годовщину отношений с Андреем.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети публиковали фото девушки главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана.

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