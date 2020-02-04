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Это смешно: у Жириновского сделали интересное заявление о его "переписке" с Кивой

вторник, 04 февраля 2020, 14:59
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В пресс-службе лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского прокомментировали его переписку с народным депутатом Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильей Кивой.

По словам пресс-секретаря Жириновского Александра Дюпина, российский политик не знает, кто такой Кива, и никогда с ним не общался.

"Это фейк. Он это специально записал, такого не было. Жириновский мобильным телефоном не пользуется. Есть кнопочный телефон у помощника, если срочный звонок, то он может поговорить по телефону. Это смешная неправда", — сказал Дюпин в эфире российского канала РЕН ТВ.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива не стал отрицать свою переписку с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским, которую ранее зафиксировали журналисты.

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