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Знакомы виртуально: Кива интересно прокомментировал "пикантную" переписку с Жириновским, видео

вторник, 04 февраля 2020, 13:05
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Народный депутат из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива не стал отрицать свою переписку с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским, которую ранее зафиксировали журналисты.

Об этом сообщает Pavlovsky news в Telegram.

На вопрос журналиста о подлинности этой переписки, Кива сперва отшучивался, но после настоятельного повторения вопроса о Жириновском, не стал отрицать своё общение с лидером ЛДПР.

Также Кива добавил, что знаком с Владимиром Вольфовичем с 2015 года, но общение было виртуальным, так как украинский нардеп не посещает Российскую Федерацию.

Как сообщал "Апостроф", Илья Кива рассказал подробности конфликта с ветераном АТО в одном из ресторанов Киева, во время которого он боднул военного головой.

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