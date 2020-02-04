Назначен новый министр развития общин и территорий: что о нем известно

Во вторник, 4 февраля, Верховная Рада Украины назначила вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

"За" были 278 нардепов.

Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Сейчас ему 44 года. Закончил национальный университет Львовская политехника, является кандидатом экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

Проходил стажировку за границей, в частности, в Германии по программе подготовки менеджеров, а также по программе министерства экономики и энергетики Германии.

В 2000-х годах занимался бизнесом. В 2009 году стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской обласной государственной администрации. После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы.

В январе 2018 года Денис Шмыгаль стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии - Бурштынской ТЭС.

Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен. Семья тогда держала наличными 115 тысяч долларов. Жена Шмыгаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове.