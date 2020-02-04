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Рада уволила министра развития общин и территорий: как прошло голосование

вторник, 04 февраля 2020, 11:04
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Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Во вторник, 4 февраля, Верховная Рада Украины уволила министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак.

Данное решение поддержали 266 нардепов.

Бабак покинула пост по собственному желанию, намекнув, что на должности столкнулась с жестким противостоянием и не может реализовать задуманное. В своей речи перед голосованием нардепов она заявила, что ее увольнению обрадуется "строительная мафия", а на ее подчиненных осуществлялось давление, и проверкой этой информации уже занимаются правоохранительные органы.

Стоит отметить, что Бабак работала в правительстве Алексея Гончарука с конца августа 2019 года, когда был сформирован новый Кабинет министров по результатам победы партии "Слуга народа" на внеочередных выборах.

В январе она написала заявление об увольнении. По данным источников, должность министра развития общин и территорий прочат председателю Ивано-Франковской облгосадминистрации Денису Шмыгалю. Его называют человеком олигарха Рината Ахметова.

Ранее он работал заместителем генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго". Также Шмыгаль был начальником департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, затем заместителем начальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области.

Читайте также материал "Апострофа" о ротациях в Кабмине: Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука.

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