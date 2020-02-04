RU  UA  EN

среда, 5 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 февраля

00:15
Вывозил в безлюдные места: в Днепре педофила подозревают в развращении множества детей

4 февраля

23:33
Чем и почем кормят нардепов: "слуга народа" показал на видео цены и блюда в столовой Рады
23:20
В Украине утвердили новые тарифы на воду: где и насколько вырастут цены
22:12
Сотрудника Кабмина поймали в Киеве на гигантской взятке: фото
21:36
Гончарук пояснил украинцам, почему приходят две платежки за газ вместо одной
20:28
Во Львове парень открыл стрельбу в торговом центре: фото и видео
20:02
В Киеве хулиганы напали на продавца шаурмы, но что-то пошло не так: фото и видео
20:02
В песне Билли Айлиш прячется самый страшный звук на свете - и все это проделки ее брата
19:55
Убийство Шеремета: в Киеве одновременно устроили заседания по трем ключевым фигурантам
19:34
"Слуга народа" засветилась в Раде в дорогих нарядах: фото
19:20
Президент и "простой народ": Зеленский снялся в Киеве в ролике про дешевые кредиты
19:19
Известный морпех ушел из ВСУ и дал жесткую оценку ситуации в армии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уже приходят счета на мертвых: украинцы подняли волну гнева из-за платежек за газ

вторник, 04 февраля 2020, 22:45
переглянути новину українською

Украинцы активно обсуждают комментарий премьер-министра Украины Алексея Гончарука по поводу того, что отныне в стране люди будут получать по две платежки за газ: одну за объемы, а вторую за транспортировку.

Так, в комментариях под постом главы правительства на эту тему сотни украинцев пытаются задать свой вопрос Гончаруку.

Особо много вопросов к главе правительства появилось после его слов о том, что украинцам нужно будет платить за транспортировку газа даже в том случае, если люди им не будут пользоваться.

Некоторые из них жалуются, что платежки начали приходить на людей, которые уже умерли. Они спрашивают главу правительства о том, что им делать в таком случае.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с платежами за отопление, которые получили украинцы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

До 300 "штыков": сможет ли Верховная Рада сократить количество депутатов

Миллионные залоги на выборах: как Порошенко подставил Зеленского

Дело Шеремета может спровоцировать наихудший сценарий для Украины - Геннадий Друзенко

Скандал в Госкино: назначение, которого никто не понял

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: