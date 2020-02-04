Уже приходят счета на мертвых: украинцы подняли волну гнева из-за платежек за газ

Украинцы активно обсуждают комментарий премьер-министра Украины Алексея Гончарука по поводу того, что отныне в стране люди будут получать по две платежки за газ: одну за объемы, а вторую за транспортировку.

Так, в комментариях под постом главы правительства на эту тему сотни украинцев пытаются задать свой вопрос Гончаруку.

Особо много вопросов к главе правительства появилось после его слов о том, что украинцам нужно будет платить за транспортировку газа даже в том случае, если люди им не будут пользоваться.

Некоторые из них жалуются, что платежки начали приходить на людей, которые уже умерли. Они спрашивают главу правительства о том, что им делать в таком случае.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с платежами за отопление, которые получили украинцы.