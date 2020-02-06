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Появились новые яркие фотожабы на открытие рынка земли в Украине

четверг, 06 февраля 2020, 18:29
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Рассмотрение законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховной Раде стало поводом для новых шуток в сети.

Меткие фотожабы на последствия от законопроекта были опубликованы соцсетях.

Для одной из картинок политолог и блогер Алексей Голубицкий использовал кадр из культового советского фильма "Приключения Шерлока Холмса". На рисунке напарник сыщика доктор Ватсон интересуется, почему депутатам сначала предлагают проголосовать за продажу земли, а только потом - за референдум по этому поводу. На это Холмс отвечает своей знаменитой фразой: "Это элементарно Вастон! Просто они всех на*бали".

На второй картинке изображены персонажи фильма-сказки "Вечера на хуторе близ Диканьки”, обсуждающие продажу земли. При этом, один из них заметил, что, если не проплатить две платежки за газ, то землю продавать будут вместе с крепостными.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети c помощью фотожабы высмеяли обсуждение правок в законопроект о рынке земли в так называемом "турборежиме" в зале Верховной Рады.

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