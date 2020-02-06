Появилась забавная фотожаба на споры в Раде вокруг рынка земли

В сети c помощью фотожабы высмеяли обсуждение правок в законопроект о рынке земли в так называемом "турборежиме" в зале Верховной Рады.

Фотожаба появилась в политических Telegram-каналах.

Так, на снимке изображена борьба депутатов Сергея Власенко из "Батькивщины" и Артема Дмитрука из "Слуги народа". Согласно подписанным репликам, Дмитрук требует у представителя оппозиционной политсилы правки к земельной реформе, чтобы ускорить голосование, а затем начинает его якобы обыскивать.

"Правки есть? А если найду", - говорит персонаж Дмитрука на фотожабе.

Как сообщал "Апостроф", ранее ряд политиков заблокировали трибуну в Верховной Раде, пытаясь таким образом сорвать голосование за законопроект об открытии рынка земли.