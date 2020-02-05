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Когда Рада собирается поставить точку в земельной реформе: названа ключевая дата

среда, 05 февраля 2020, 12:22
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В ночь с четверга на пятницу, 7 февраля, во фракции "Слуга народа" планируют голосование во втором чтении за законопроект об открытии рынка земли.

Об этом сообщил канал KlymenkoTimeв Telegram.

Авторы канала сослались на комментарий депутата от "Слуги народа", главы комитета по налоговой политике Даниила Гетманцева. Тот заявил, что не уверен, смогут ли депутаты рассмотреть все предложенные к проекту правки, но выразил надежду, что закон примут в обозначенный термин. Также депутат уточнил, что не уверен насчет реакции на голосование оппозиции: в "Слуге народа" считают, что противники земельного рынка могут "пойти до конца", чтобы сорвать реформу.

В данный момент к проекту не рассмотрены еще 700 предложенных правок.

Как сообщал "Апостроф", ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что даже в случае принятия соответствующего законопроекта зимой рынок земли не получится открыть раньше осени 2020 года.

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