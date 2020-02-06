В Раде произошли стычки из-за закона о рынке земли: опубликовано видео

6 февраля в Верховной Раде Украине произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли.

Об этом сообщает "24 канал" в Telegram.

Отмечают, что народные депутаты заблокировали трибуну. Глава партии "Батькивщина" Юлия Владимировна Тимошенко заняла место спикера ВР Дмитрия Разумкова, а мужчины "атлетической внешности" охраняют президиум.

Возле президиума также стоит первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук, а нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович и его фракция заблокировали трибуну.

"Несмотря на это Стефанчук решил следовать повестке дня, и рассматривать законопроекты", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", президентская фракция "Слуга народа" в полном составе согласилась голосовать за закон о земельной реформе.