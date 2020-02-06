В "Слуге народа" определились с позицией по рынку земли: раскрыты подробности

Президентская фракция "Слуга народа" в полном составе согласилась голосовать за закон о земельной реформе.



Об этом сообщают в Telegram-канале Klymenko Time, ссылаясь на слова нардепа Никиты Потураева.

Заявление депутат озвучил журналистам после встречи "Слуг народа" с президентом Владимиром Зеленским.

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", - отметил Потураев.

Как уточнили в сообщении, в Раде "Слуги народа" уже готовятся к провокациям, цель которых - срыв голосования по земельной реформе со стороны оппозиции.

"Заблокировали подходы к трибуне парламента. Будет весело", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля народные депутаты Украины рассматривают законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.