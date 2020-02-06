RU  UA  EN

четверг, 6 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 февраля

12:31
Деньги в трубу: СМИ рассказали о скандале с постройкой канализации в селе Фонтанка под Одессой
12:22
Чиновник времен Януковича Атаманюк пытается вернуться на таможню - СМИ
12:15
Семья в сборе: Ирина Билык показала редкие фото с мужем и сыном
12:07
В Раде произошли стычки из-за закона о рынке земли: опубликовано видео
11:53
Елене Зеленской - 42: как за эти годы изменилась первая леди Украины
11:41
В "Слуге народа" определились с позицией по рынку земли: раскрыты подробности
11:17
Страховая компания считает, что Шеннен Доэрти рассказала о раке 4 стадии ради выплат
10:54
Это преступление: противники рынка земли устроили акцию протеста у Рады, фото
10:50
С тобой смогу все на свете: Владимир Зеленский трогательно поздравил супругу-именинницу
10:33
Банковая попала впросак: озвучен прогноз по последствиям провала дела Шеремета
10:15
Зеленский прибыл с важным визитом в Раду
09:58
Умер один из самых успешных актеров Голливуда Кирк Дуглас
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Слуге народа" определились с позицией по рынку земли: раскрыты подробности

четверг, 06 февраля 2020, 11:41
переглянути новину українською

Президентская фракция "Слуга народа" в полном составе согласилась голосовать за закон о земельной реформе.

Об этом сообщают в Telegram-канале Klymenko Time, ссылаясь на слова нардепа Никиты Потураева.

Заявление депутат озвучил журналистам после встречи "Слуг народа" с президентом Владимиром Зеленским.

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", - отметил Потураев.

Как уточнили в сообщении, в Раде "Слуги народа" уже готовятся к провокациям, цель которых - срыв голосования по земельной реформе со стороны оппозиции.

"Заблокировали подходы к трибуне парламента. Будет весело", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля народные депутаты Украины рассматривают законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Холостой выстрел: кого уволят из-за провала дела Шеремета

Переговоры по Крыму будут вестись в Стамбуле или Брюсселе - Мустафа Джемилев

До 300 "штыков": сможет ли Верховная Рада сократить количество депутатов

Миллионные залоги на выборах: как Порошенко подставил Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: