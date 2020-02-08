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Зеленский встретился с Папой Римским: фото и детали разговора

суббота, 08 февраля 2020, 13:00
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8 февраля президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в Ватикан, где у него прошла встреча с Папой Римским.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

При этом сам Зеленский на своей странице в Twitter раскрыл некоторые детали встречи.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинский, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал он.

Напомним, что Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками в офисе телеканала "1+1", отметив, что сам знает об этой информации "из новостей".

Также "Апостроф" сообщал, госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего визита в Киев 31 января заявил на закрытой встрече, что захваченный Россией Крым вернуть невозможно.

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