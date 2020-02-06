Зеленский впервые высказался про обыски на канале "1+1"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками в офисе телеканала "1+1", отметив, что сам знает об этой информации "из новостей".

Об этом он заявил во время визита во Львовскую область, где представил нового главу местной администрации.

"Что я могу думать? Я об этом знаю информацию почти как вы - из новостей", - сказал он.

Президент отметил, что позвонил в СБУ, чтобы узнать о ситуации с обысками в офисе группы "1+1 Медиа".

"Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись", - сказал Зеленский.

По его словам, "эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект".

Кроме того, по словам главы государства, следственные действия в рамках дела о незаконном прослушивании прошли у всех, кто может быть причастен к этому.

"Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило", - подчеркнул он. - К сожалению, у "Денег" (редакция программы "Деньги" на телеканале "1+1"- "Апостроф") обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил".

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-глава канала "1+1" народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским сделал неожиданное признание.