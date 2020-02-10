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Уже выносят вещи: появились новые слухи об отставке Богдана

понедельник, 10 февраля 2020, 23:19
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Глава Офиса президента Андрей Богдан, об отставке которого давно ходят слухи, зарегистирировал соответствующее заявление и готовится к уходу с должности.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Украинская правда".

По словам пяти источников журналистов, Богдан провел разговор с президентом Владимиром Зеленским по поводу отставки в понедельник, 10 февраля.

Глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на собственные источники сообщил, что из кабинета Богдана уже якобы начали выносить его личные вещи.

Официальной информации по поводу отставки пока нет.

Источники "РБК-Украина" сообщают, что глава ОП действительно написал заявление об отставке.

"Богдан написал заявление. На этот раз официально", - сказал он.

На данный момент заявление якобы не принято главой государства. Собеседник издания в окружении Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы ОП, на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", - добавил он.

Подробнее о возможной отставке Андрей Богдана читайте в материале "Апострофа": Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского.

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