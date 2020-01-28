Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Несмотря на то, что в своих видеороликах президент Владимир Зеленский регулярно говорит о важности единства среди украинцев, его собственная команда такой сплоченностью рядов похвастаться не может. В Офисе президента уже не первый месяц продолжаются кулуарные войны. Почему эти разборки могут привести к скорым чисткам в ближайшем окружении президента - узнавал "Апостроф".

Министры – на выход

Несмотря на то, что отставка премьер-министра Алексея Гончарука так и не состоялась, это вовсе не означает, что в ближайшее время команду Зеленского не ждут кадровые перестановки. Как признался в недавнем интервью "Апострофу" нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, Кабмин могут серьезно зачистить в течение ближайшего месяца. Причем, по словам политика, "никто из министров сейчас не находится в зоне комфорта".

Претензии имеются ко многим членов правительства. Помимо снятия с должности министра развития громад и территорий Алены Бабак, обсуждается также увольнение министра социальной политики Юлии Соколовской и министра финансов Оксаны Маркаровой. Кроме того, могут вопросы есть и к главе министерства экономики Тимофею Милованову, а также к министру юстиции Денису Малюське. И это – не все…

"В принципе, проще сказать, к кому сейчас нет претензий, - сказал "Апострофу" информированный источник из правительства. - Провал реформы здравоохранения, отсутствие каких-либо реальных изменений в правоохранительной системе – все это при желании позволяет Зеленскому обнулить практически весь Кабмин. Уже сейчас ведутся подковерные игры, которые сводятся к противостоянию между теми, кто хочет "сбить" того или иного министра, и теми, кто пытается оставить своих людей в креслах".

Не все так гладко и по линии Офис президента – Верховная Рада. Как уже писал "Апостроф", на Банковой далеко не все довольны председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. В особенности критично к спикеру настроена так называемая группа "кварталовцев", которая делит людей в окружении Зеленского по принципу "свой-чужой". Разумкова, который, как известно, к детищу Зеленского "Квартал 95" никогда отношения не имел, по понятным причинам причисляют к "залетным" - а значит, к тем, кто должен покинуть свое кресло. Более того, "кварталовцы" не прочь посадить на спикерское кресло "своего" Руслана Стефанчука - бывшего "квнщика", который знает Зеленского больше двух десятков лет.

Кроме того, в ОП недовольны темпами, с которыми в парламенте принимаются (или вообще не принимаются) ключевые президентские законопроекты. И винят в этом в первую очередь Разумкова.

"Началось все с рассмотрения рынка земли. Разумков хочет идти четко по регламенту, а Офис президента машет шашкой: им надо все скорее, чтобы инициативы президента принимались как можно быстрее – а так не выходит", - ранее рассказал "Апострофу" осведомленный нардеп.

Дмитрий РазумковФото: Апостроф / Александр Гончаров

Правда, убирать Разумкова пока у Зеленского не будут. "У него хорошая репутация среди депутатов. Ему удается договариваться, и на самом деле, мало кому это удается сейчас среди команды Зеленского. Андрей Богдан совсем испортил отношения со всеми", - комментирует "Апострофу" один из депутатов-мажоритарщиков не под запись.

Впрочем, главное противостояние сейчас разгорается за пределами стен Кабмина и Верховной Рады. На Банковой…

Новая "правая рука" Зеленского

Формирование властной верхушки из "своих" людей – практика каждого президента. Исключением не стал и Владимир Зеленский. "Правой рукой" и учителем Зеленского на этапе становления стал Андрей Богдан, который, будучи близок к олигарху Игорю Коломойскому, позиционирует себя политическим "волком-одиночкой". Он так и не сколотил себе полноценную команду, что, учитывая украинские политические реалии, может для него очень плохо закончиться.

Тем более, что для костяка команды Зеленского - куда вошли люди, которые вместе строили бизнес, создавали "квартал" и просто были близкими и давними друзьями президента - Богдан является чужаком.

А с "кварталовцами" нынешнему главе Офиса президента приходится считаться. Так, например, в Офис президента попал один из совладельцев "кварталовской" индустрии Сергей Шефир, который стал первым помощником Зеленского и одним из самых приближенных лиц. У него, одного из немногих (кого не отсек от "тела" Богдан), сохранился прямой контакт с президентом.

Еще один человек, который может напрямую общаться с президентом – тоже его помощник – Андрей Ермак – формально пришел в политику из кинопроизводства и имел контакты с Зеленским как раз благодаря этой сфере. Однако главное достоинство Ермака все же состоит в том, что он имеет весьма широкие связи в России. О том, в какие кремлевские кабинеты вхож Ермак, ходят легенды. В частности, Ермак является соучредителем двух фирм с российским бизнесменом Рахамимом Эмануиловым - ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Є.П". Стоит особо отметить, что Эмануилов входит в московскую общину горских евреев, членом которой является однокурсник Владимира Путина Ильгам Рагимов. Рагимов и Эмануилов "пересекаются" по "Интерпромбанку", в котором оба в свое время являлись акционерами. Впрочем, сам Ермак утверждал одному из СМИ, что в последний раз общался с Эмануиловым более десятка лет назад, а фирмы якобы помогал регистрировать по просьбе своего отца, который много лет дружил с российским бизнесменом.

При этом Ермак, формально занимаясь международным направлением, де-факто сформировал вокруг себя достаточно многочисленную группу. В частности, он работает в тесной связке с народным депутатом Андреем Холодовым – владельцем столичной розничной сети "Т-киоск", чья супруга Екатерина Шаховская, к слову, является кумой Оксаны Марченко – жены одиозного соучредителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Холодов сколотил неформальную группу из столичных нардепов-мажоритарщиков, представляющих "Слугу народа". По информации "Апострофа", речь идет , как минимум, о пяти нардепах из Киева, которые ориентируются на Холодова и Ермака.\

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Кстати, в ноябре прошлого года стало известно о том, что Андрей Ермак является крестным отцом сына народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко, победившего на столичном мажоритарном округе №219 (часть Святошинского района Киева). Исходя из этого, слухи о том, что Ермак после провала в Киеве представителя группы Игоря Коломойского, экс-гендиректора телеканала "1+1" Александра Ткаченко фактически стал главным переговорщиком Банковой с мэром Виталием Кличко, выглядят весьма правдоподобными.

Андрей ЕрмакФото: unian

Более того как рассказывали "Апострофу" источники из Офиса президента, именно из-за Киева между Ермаком и Богданом начали портиться отношения. Последний, напомним, всячески пытался продавить увольнение Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации, после чего надеялся провести досрочные мэрские выборы в столице. Но эту затею успешно "слили" конкуренты Богдана в Офисе президента.

Впрочем, Киев для Ермака – это "факультатив". Главное направление для него – международное. За глаза во фракции "Слуга народа" Ермака даже называют реальным министром иностранных дел вместо Вадима Пристайко.

В команде президента он замкнул на себе полностью все, что связано с переговорами с россиянами. Именно Ермака называют главным организатором освобождения из плена украинских моряков и целого ряда политзаключенных, включая Олега Сенцова. Ермак напрямую общается по украинскому вопросу с перешедшим недавно в Администрацию президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. И именно он все чаще публично появляется рядом с президентом Зеленским. Ермак ходит с президентом на мероприятия, его фото красуются рядом со снимками Зеленского в журнале TIME, на чьей обложке впервые оказалось фото украинского президента.

Богдан и "скукотища"

А вот глава Офиса президента Андрей Богдан, который еще недавно был одним из самых публичных людей в окружении Зеленского, практически перестал появляться на публике. А последнее его сообщение в Facebook весьма красноречиво: "Скукотища". Этот пост – единственное, что написал глава Офиса Зеленского с начала 2020 года.

Показательно, что Богдан отсутствовал 19 января на церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. Хотя там была вся властная верхушка во главе с президентом: Сергей Шефир, Иван Баканов, Руслан Рябошапка, Дмитрий Разумков и Алексей Гончарук.

За последние месяцы накопилось несколько причин, чтобы Богдан чувствовал себя не очень уютно в кресле главы ОП. И усиление Ермака – это лишь следствие данного процесса. Одна из веских причин того, что Зеленский уже в ближайшее время может "потерять" Богдана, связана, во-первых, с его токсичностью (Богдан изначально набрал на себя немало негатива, и считается наиболее одиозным персонажем в ближайшем окружении президента). Во-вторых, у Зеленского давно пытаются дистанцироваться от Коломойского и его окружения, в которое, напомним, входит и нынешний глава Офиса президента.

Богдан против Ермака: когда ждать драки

В Офисе президента утверждают, что тлеющий конфликт с Ермаком может закончиться для Богдана неприятностями.

"Богдан – человек достаточно вспыльчивый, и на совещаниях с президентом особо ни с кем не церемонится, как и с депутатами во время встреч с фракцией. А с Ермаком у него особенное общение. Причем, они даже в присутствии Зеленского конфликтуют", - рассказывает собеседник "Апострофа".

И то, что в одном Офисе им уже тесно, подтверждают осведомленные источники.

Интересно, что Богдан до сих пор считает себя одним из бенефициаров победы Зеленского и дальнейшего укрепления его власти. И справедливости ради стоит сказать, что данное самолюбование во многом оправдано: опыт и связи Богдана действительно помогли главе государства на первых порах своего становления. Но все эти заслуги – из прошлого. В то время, как Ермак показывает эффективную работу Зеленскому уже сейчас…