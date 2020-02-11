Это преимущество: у Зеленского сделали неожиданное заявление по поставкам воды в Крым

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал неожиданное заявление по поставкам воды в оккупированный Крым, назвав их "допустимым компромиссом" в случае, если Россия в ответ выведет свои войска с Донбасса.

Об этом он сказал в эфире "Прямого".

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Стоит отметить, что ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов также озвучил идею о поставках воды в Крым, предложив зарабатывать на этом.

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