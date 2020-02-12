Лидер "Слуги народа" оправдался из-за скандального заявления по воде в Крым

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что поставка воды из Днепра в оккупированный Крым возможна в обмен на освобождение Донбасса от пророссийских войск.

Об этом Давид Арахамия написал на личной Facebook-странице.

"Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова. Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не моя. За таким якобы простым вопросом как вода, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание", - написал Арахамия.

Лидер парламентской фракции "Слуга народа добавил", что позиция его политической силы была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой они будут добиваться всеми законными способами.

Подробнее о том, согласится ли Киев помогать Кремлю на оккупированном полуострове, читайте в материале "Апострофа": Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды.