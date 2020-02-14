RU  UA  EN

пятница, 14 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

07:06
Как приготовить дома нежный творожный кекс с изюмом - пошаговый рецепт и советы Lime
06:59
В Омане накануне визита Зеленского "засветился" человек Путина: сеть взорвалась фотожабами

13 февраля

21:56
"Укроборонпром" "сделал" в суде российскую компанию: названа цена вопроса
20:42
Можно ли спать с мокрыми волосами? Что из ответов миф, а что правда Lime
19:26
Пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали Lime
19:03
В отместку Путину? Лукашенко удивил странной затеей
18:15
Супруга Дэвида Аксельрода решила устроить ему сюрприз и остригла волосы (фото) Lime
18:01
Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей - в ней есть сцена и супермаркет Lime
17:51
Добрались до оборонного сектора: США расширили список санкций против России
17:05
Роуз МакГоуэн раскритиковала наряд Натали Портман на "Оскаре", назвав ее активизм отвратительным Lime
16:53
"Репрессивные меры": Новинский высказался о позиции комитета Рады по поставкам воды в Крым
16:50
Солистка "НеАнгелов" показала фото в купальнике: такая фигура - объект мечтаний многих девушек Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Омане накануне визита Зеленского "засветился" человек Путина: сеть взорвалась фотожабами

пятница, 14 февраля 2020, 06:59
переглянути новину українською

Украинские журналисты выяснили очередную интересную деталь визита президента Владимира Зеленского в Оман. Стало известно, что одновременно в городе Маскат вместе с украинским лидером прибывал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По этому случаю в сети опубликовали ряд смешных фотожаб.

В расследовании журналистов программы "Схемы" говорится, что российский чиновник прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

"Президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым", - ответили журналистам в Офисе президента и пригрозили судебным иском.

В Совете безопасности России говорят, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, но с ним связаться так и не удалось.

Напомним, что журналисты выяснили, в каких условиях президент Украины Владимир Зеленский отдыхал на элитном курорте в Омане.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Сверхсложная задача: как назначение Ермака повлияет на цену мира на Донбассе

Переговоры с врагом и "цветущий" Донбасс: о чем говорил Ермак на брифинге

Сбить Богдана: почему Зеленский "отрезал" себе "правую руку"

Любовь прошла, ушла эпоха: каким украинцы запомнят Богдана - лучшие цитаты и фотожабы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: