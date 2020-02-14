В Омане накануне визита Зеленского "засветился" человек Путина: сеть взорвалась фотожабами

Украинские журналисты выяснили очередную интересную деталь визита президента Владимира Зеленского в Оман. Стало известно, что одновременно в городе Маскат вместе с украинским лидером прибывал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По этому случаю в сети опубликовали ряд смешных фотожаб.

В расследовании журналистов программы "Схемы" говорится, что российский чиновник прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

"Президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым", - ответили журналистам в Офисе президента и пригрозили судебным иском.

В Совете безопасности России говорят, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, но с ним связаться так и не удалось.

Напомним, что журналисты выяснили, в каких условиях президент Украины Владимир Зеленский отдыхал на элитном курорте в Омане.