Зеленский в Омане: появилось видео из номера отеля, в котором жил президент

Журналисты выяснили, в каких условиях президент Украины Владимир Зеленский отдыхал на элитном курорте в Омане.

Соответствующее видео опубликовал 4 канал.

Отель, в котором отдыхал Зеленский, действительно считается одним из фешенебельных и роскошных, а также самым лучшим в Омане.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети делились забавными фотожабами на визит Зеленского в Оман.

Также супруга Зеленского в Омане появилась в непривычном виде.

Кроме того, стало известно, что информация о визите президента Владимира Зеленского в Оман 5 января не будет разглашена для широкой общественности.

Помимо этого, Зеленского в Омане заподозрили во встрече с Владиславом Сурковым, помощником российского президента, которого часто называют куратором боевиков на Донбассе.