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Возьмет Донбасс "под крыло": экс-главарь ДНР сделал неожиданное заявление о судьбе Суркова

пятница, 14 февраля 2020, 10:35
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Бывший главарь "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что весной встречи в нормандском формате организовано не будет, так как "там не о чем говорить". При этом он анонсировал встречу куратора боевиков, помощника президента РФ Владислава Суркова с бывшим главой АП РФ Дмитрием Козаком.

Об этом Ходаковский написал в своем Telegram-канале.

"Козак будет отвечать за Украину, а Сурков за нас. Такое разделение свидетельствует о признании состоявшегося положения вещей - нас с Украиной нельзя рассматривать, как единое целое, год за годом пытаясь сшить пуповину и засунуть нас обратно в гниющее лоно "матери", - отметил экс-главарь боевиков.

Он также выразил мнение, что результативность таких "переговоров" будет только выше.

Напомним, что в январе Сурков, который курирует боевиков на Донбассе, заявил о своем уходе с государственной службы.

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