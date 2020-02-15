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Делаем это вместе: Зеленский и Кличко похвастались фото с Цукербергом

суббота, 15 февраля 2020, 13:06
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Во время Мюнхенской конференции по политике безопасности, которая проходит в Германии, президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко встретились с основателем соцсети Facebook Марком Цукербергом, чтобы сделать с ним селфи.

Фотографии с мировой знаменитостью украинский президент и мер столицы опубликовали в соцсети.

Виталий Кличко уточнил, что лично попросил Парка Цукерберга о совместной фотографии. "Тот случай, когда о селфи попросили не меня, а я сам", - сознался он в подписи к фото.

"Сближает мир. Делаем это вместе", - прокомментировал сообщение с фотографией украинский президент, не уточняя, кто именно напросился для совместного снимка.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности о составе украинской делегации, которая 14 февраля вылетела для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

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