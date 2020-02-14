В Германию с важным визитом летит украинская делегация: появились детали и фото

Появились подробности о составе украинской делегации, которая 14 февраля вылетела для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Германии.

Об этом сообщил в Telegram-канале журналист и политтехнолог Тарас Березовец.

Он показал фотографии из салона самолета, который через считанные часы приземлится в Германии. Кроме народных депутатов из правительственного большинства, на борту воздушного судна были замечены пятый президент Украины Петр Порошенко, председатель комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Так же в салоне самолета заметили исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко.

Напомним, что 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский запланировал осуществить двухдневный рабочий визит в Германию.

Как информировал "Апостроф" ранее, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой принял участие и украинская делегация после протеста из-за возвращение в ПАСЕ делегации России.