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Кто, как и где должен материться: Притула красиво ответил на скандал с дематюкацией

среда, 03 июля 2019, 20:45
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Артист и украинский политик Сергей Притула рассказал, что не совсем понимает закон о запрете матерных слов.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Я не совсем готов воспринимать всерьез подобные инициативы. Я не думаю, что это плохо, но это немного выбивается из актуального настоящего. В тот момент, когда у нас висят угрозы, связанные с отменой люстрации, когда суды занимаются черт знает чем, у нас, оказывается, есть время заниматься матерными словами в языке. И если я все правильно понимаю и подозреваю, то даже в случае принятия подобного закона, он сразу же пойдет туда, куда его пошлют противники дематюкации", - пояснил он.

Он также отметил, что не совсем понимает о чем идет речь в законопроекте.

"Если речь идет о телевидении, то у нас уже давно это работает - есть стоп-лист слов, которые нельзя употреблять в эфире. Если вдруг появляется матерное слово или неприличный жест, мат запикивается, а ротовая полость заблюривается (замазывается, - "Апостроф"), чтобы даже по губам не было понятно, что человек в этот момент сказал. Если же человек во время эфира использует некий неприличный жест по типу согнутой в локте руки - это также заблюривается", - высказался Притула.

Также он посоветовал Ольге Богомолец (нардеп Ольга Богомолец, которая является инициатором законопроекта) начать со своих коллег.

"Если не ошибаюсь, несколько лет назад нардеп Барна с наивысшей в Украине трибуны, с трибуны украинского парламента, в центре украинского парламентаризма предложил принять законопроект о том, что "Путин - ху*ло". Пусть депутаты сначала поработают над какими-то внутренними политиками применения нецензурной лексики в стенах парламента, которую мы регулярно слышим, а уж потом начнут рассказывать людям, кто как и где должен материться", - заявил артист и политик.

Он также добавил, что в принципе разделяет позицию Барны, что "Путин - ху*ло", другой вопрос - насколько корректно использовать подобную лексику в стенах парламента.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам".

Напомним, нардепа Ольгу Богомолец, инициировавшую регистрацию законопроекта "О противодействии сквернословию" (другое официальное название – "о дематюкации языка"), подловили на орфографической ошибке.

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