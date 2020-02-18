Атлетико - Ливерпуль: видео голов

В Мадриде состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местный "Атлетико" принимал английский "Ливерпуль". Благодаря единственному мячу в дебюте встречи испанский коллектив праздновал минимальную победу.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Ливерпуль".

Уже на 4-й минуте встречи красивым голом отметился один из лидеров "матрасников" Сауль Ньигес, который распечатал ворота Алиссона.

Напомним, что это был 6-й очный матч между командами. До него в их противостоянии удерживалось полное равенство. Команды выиграли по одному матчу и забили по пять мячей, еще три встречи завершились вничью. В Лиге чемпионов "Атлетико" и "Ливерпуль" играли в сезоне-2008/2009 на стадии группового этапа. Тогда оба матча между ними завершились со счетом 1:1. Теперь же преимущество на стороне "матрасников".