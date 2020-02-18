Эта провокация не изменит курс: Зеленский обратился к украинцам после обострения ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал провокацией масштабную атаку боевиков, которая произошла утром 18 февраля под Золотым, и отметил, что она не изменит общий курс политики по Донбассу.

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Хочу вам сказать, что у нас - мощная армия. Провокации бывают. Армия соответственно сильно ответила. Но, несмотря на это, хочу вам сказать, что ситуация полностью под контролем нашей армии и начальника Генштаба", - отметил Зеленский.

По его словам, эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Он подчеркнул, что Украина уверенно приближается к прекращению войны.

Кроме того, Зеленский выразил соболезнования семье погибшего бойца и пожелал здоровья раненым.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Тяжелый бой идет почти пять часов! Оккупанты пошли в наступление на Донбассе и накрыли огнем ВСУ.