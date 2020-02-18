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Это не просто циничная провокация: Зеленский жестко отреагировал на кровавый бой на Донбассе

вторник, 18 февраля 2020, 11:15
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал масштабную атаку боевиков на Донбассе 18 февраля попыткой сорвать процесс мирных переговоров.

Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Facebook.

"В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию", – говорится в заявлении.

Президент сообщил, что бойцы ВСУ дали достойный отпор агрессору, однако понесли потери. Обстрелы позиций украинских бойцов велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является надавить на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", – отметил Зеленский.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Тяжелый бой идет почти пять часов! Оккупанты пошли в наступление на Донбассе и накрыли огнем ВСУ.

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