Боевики захватили важные позиции ВСУ на Донбассе: трагические новости и видео с фронта

Вследствие тяжелых боев на Донбассе 18 февраля, войска Вооруженных сил Украины вынуждены были отступить на небольшом участке фронта.
Об этом сообщает с места событий корреспондент ТСН.
По предварительной информации, в результате атаки боевиков на взводный опорный пункт в зоне ответственности 72-й бригады в районе Золотого, украинские бойцы покинули этот небольшой участок фронта.
Также по предварительным данным, несколько украинских бойцов получили ранения: их доставили в больницу в стабильном состоянии. Военные говорят, что начало обстрелов по всей линии похоже на 2015 года, когда удары наносились не по отдельным опорным пунктам, а по квадратам. ВСУ отвечают на действия боевиков.
Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Тяжелый бой идет почти пять часов! Оккупанты пошли в наступление на Донбассе и накрыли огнем ВСУ.