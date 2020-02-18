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Боевики захватили важные позиции ВСУ на Донбассе: трагические новости и видео с фронта

вторник, 18 февраля 2020, 10:14
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Вследствие тяжелых боев на Донбассе 18 февраля, войска Вооруженных сил Украины вынуждены были отступить на небольшом участке фронта.

Об этом сообщает с места событий корреспондент ТСН.

По предварительной информации, в результате атаки боевиков на взводный опорный пункт в зоне ответственности 72-й бригады в районе Золотого, украинские бойцы покинули этот небольшой участок фронта.

Также по предварительным данным, несколько украинских бойцов получили ранения: их доставили в больницу в стабильном состоянии. Военные говорят, что начало обстрелов по всей линии похоже на 2015 года, когда удары наносились не по отдельным опорным пунктам, а по квадратам. ВСУ отвечают на действия боевиков.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Тяжелый бой идет почти пять часов! Оккупанты пошли в наступление на Донбассе и накрыли огнем ВСУ.

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