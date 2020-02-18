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Сети удивило заявление лидера "Слуги народа" про нападение на ВСУ на Донбассе: видео

вторник, 18 февраля 2020, 19:36
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Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамия сделал неоднозначное заявление про нападение на воинов ВСУ на Донбассе.

Об этом он рассказал журналистом, а видео опубликовали на YouTube.

"Сейчас никто не имеет достоверной информации, каким образом это началось, кто именно наступал, с какой стороны наступал, которые формирования принимали в этом участие", - сказал Арахамия.

В сети обсудили заявление политика и прокомментировали его слова.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фотожабой идею главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии о поставке воды в аннексированный Крым в обмен на отступление российских войск с Донбасса.

Ранее Давида Арахамию поймали на опасном нарушении правил дорожного движения (ПДД) в Киеве - он перебегал дорогу на красный свет светофора.

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