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"Слугу народа" высмеяли забавной фотожабой из-за скандала с водой для Крыма

среда, 12 февраля 2020, 13:35
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В сети высмеяли фотожабой идею главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии о поставке воды в аннексированный Крым в обмен на отступление российских войск с Донбасса.

Картинку опубликовал блогер Александр Бабак на своей Facebook-странице.

На фото написано, что специалист якобы комментирует предложение Арахамии: "Тут я бессилен, операции по добавлению мозга не мой профиль".

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал неожиданное заявление по поставкам воды в оккупированный Крым, назвав их "допустимым компромиссом" в случае, если Россия в ответ выведет свои войска с Донбасса.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму будут подавать воду по графику из-за ее нехватки.

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