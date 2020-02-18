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Зеленский надежд не оправдал: назван план Кремля с "уставшими от войны" украинцами

вторник, 18 февраля 2020, 20:18
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Российские спецслужбы по распоряжению Кремля расшатывают ситуацию на Донбассе для дискредитации нынешней власти Украины.

Об этом рассказал "Апострофу" военный обозреватель Юрий Карин.

По его словам, дальнейшую ситуацию на востоке Украины предугадать трудно.

"Могу сказать только одно - для расшатывания ситуации изнутри, что приведет к новым выборам и приходу к власти российских марионеток, российские спецслужбы будут задействовать все возможные методы. Информационные, военные, экономические и прочие инструменты агрессор будет использовать для раскачки ситуации и дискредитации нынешней власти", - отметил эксперт.

Также Карин подчеркнул отсутствие необходимости диалога с Украиной для Кремля.

"Зачем Кремлю изображать какой-то диалог, если можно просто ставить задачи своим марионеткам, к которым впоследствии дискредитации и расшатывания ситуации начнут перетекать голоса "уставших от войны" от не оправдавшего надежд Зеленского", - заявил военный обозреватель.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится.

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