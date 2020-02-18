Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

5-часовой жестокий бой между украинской армией и пророссийскими боевиками под Золотым, унесший жизнь 22-летнего бойца 72-й Отдельной механизированной бригады ВСУ, был нацелен на дискредитацию миротворческих инициатив президента Владимира Зеленского и его самого. Однако обострение ситуации показало недоговороспособность Москвы и готовность к дальнейшему расшатыванию ситуации в Украине с целью привести к власти прокремлевских марионеток. Такое мнение высказал "Апострофу" военный обозреватель Юрий Карин.

Между эскалацией на Донбассе и миротворческими заявлениями президента Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности существует прямая связь. Сегодняшнее наступление российских войск – ничто иное, как дискредитация мирных инициатив украинской власти. Которая, несмотря на различные разговоры и опасения, не идет на реализацию "хотелок" Кремля – ни изменений в Конституцию, ни выборов до передачи границы под контроль. Чем собственно ему и неугодна.

Сегодняшнее наступление российских войск – а надо понимать, что там на 100% граждане РФ, как кадровые военные ВС РФ, так и облеченные двуглавыми аусвайсами коллаборанты – произошло в момент, когда Москва инициировала собрание Совбеза ООН по надуманной причине: Кремль обвиняет Украину в невыполнении Минских договоренностей. Это чистой воды лицемерие, ведь в тоже время российские военные проводят наглое открытое наступление. Таким образом, Москва демонстрирует свою недоговороспособность. Она показывает, что ни о каком мире не собирается говорить, если он не будет принят на ее условиях.

Мне кажется, что единственной результативной политикой Украины и западных партнеров может быть лишь проводимая ранее политика принуждения агрессора к миру, а не его задабривание. Это санкции, ограничения, изоляция. Тогда даже агентам Кремля будет не комильфо выступать в защиту российского режима.

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Трудно предугадать, как будет в дальнейшем развиваться ситуация. Могу сказать только одно - для расшатывания ситуации изнутри, что приведет к новым выборам и приходу к власти российских марионеток, российские спецслужбы будут задействовать все возможные методы. Информационные, военные, экономические и прочие инструменты агрессор будет использовать для раскачки ситуации и дискредитации нынешней власти. Зачем Кремлю изображать какой-то диалог, если можно просто ставить задачи своим марионеткам, к которым впоследствии дискредитации и расшатывания ситуации начнут перетекать голоса "уставших от войны" от не оправдавшего надежд Зеленского.

Также сейчас абсолютно не наблюдается никакого желания прекратить войну со стороны РФ. Дислоцированные в ОРДЛО части оккупационных корпусов РФ проводят интенсивную боевую подготовку, планово обеспечиваются техникой, вооружением и боеприпасами из России.