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В Офисе президента намечаются серьезные "чистки": источники раскрыли детали

четверг, 20 февраля 2020, 12:57
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Под некоторыми из чиновников президента Владимира Зеленского уже "начали шататься кресла".

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на собственные источники из Офиса президента.

Говорят, что скорое увольнение "светит" заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко. В ОПУ он занимается вопросами коммуникаций и медиа. Однако его имя стало на слуху после фейкового заявления об отставке Андрея Богдана.

На протяжении продолжительного конфликта между Богданом и Ермаком Тимошенко в большей степени занимал сторону первого, и даже работал над отбеливанием его репутации с помощью сети Telegram-каналов. Впрочем, когда стало понятно, что чаши весов в противостоянии стали перевешивать в сторону Ермака, занял нейтралитет.

Пока в Офисе президента нет замены для Тимошенко. Но кандидата на его должность уже ищут.

"Он вполне может быть уволен в ближайшее время. Сейчас ему подыскивают замену, но с кадрами у Зеленского – проблемы", - рассказал источник в ОПУ.

Отмечают, что Тимошенко присутствовал на встрече с Папой Римским Франциском в Ватикане, где также – на тот момент еще в статусе помощника президента – был и Ермак. Потому источники на Банковой считают, что Тимошенко какое-то время еще сможет пробыть на своем посту.

"Заместителей набирал лично Зеленский. Привел с собой Богдан только Андрея Смирнова. Кроме того, Ермак не так осведомлен во внутренней политике, как был Богдан. Поэтому сейчас, по сути, на заместителей ляжет больше обязанностей, так что их нет смысла менять сейчас", - прокомментировал "Апострофу" один из осведомленных нардепов от "Слуги народа".

Смирнову, которого привел Богдан лично, также стоит беспокоится за свое место. Смирнов курировал правовое направление - по сути занимаясь тем, что в прошлой администрации президента делал Алексей Филатов. Смирнов до попадания на Банковую был адвокатом "регионалов" Александра Ефремова и Елены Лукаш. Также он известен своей дружбой с не менее скандальным юристом, бывшим замом главы Администрации президента Януковича Андреем Портновым. С Богданом они сблизились во время так называемого "дела Геннадия Корбана", в котором Смирнов выступал защитником одного из фигурантов дела Михаила Кошляка. После отставки Богдана Смирнов остался "один" в ОПУ и не имеет прежней защиты.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": На Сейшелы к Богдану: кого уволит новый глава Офиса Зеленского.

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