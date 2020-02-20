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Зеленский почтил память героев Небесной сотни в годовщину кровавых убийств: фото

четверг, 20 февраля 2020, 10:45
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Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской 20 февраля в центре Киева приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

Первая леди и украинский лидер принесли лампадки к креста на месте массовой гибели активистов в Киеве, о чем сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

После этого здесь прозвучали поминальные колокола.

Напомним, что на скандальную выходку депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который отказался почтить память погибших героев Небесной сотни в стенах Верховной Рады, в сети отреагировали жесткой фотожабой.

Также "Апостроф" сообщал, что 18 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане, в Киеве шествием почтили память активистов активист Революции Достоинства.

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