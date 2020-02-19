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Появилась фотожаба на выходку "слуги народа" при почтении памяти Небесной сотни

среда, 19 февраля 2020, 17:48
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На скандальную выходку депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который отказался почтить память погибших героев Небесной сотни в стенах Верховной Рады, в сети отреагировали жесткой фотожабой.

Соответствующую картинку опубликовал на своей Facebook-странице пользователь Александр Бабак.

На снимке изображен Максим Бужанский в тот момент, когда он не поднялся со своего депутатского кресла во время минуты молчания по погибшим на Майдане. Автор фотожабы предположил, что задумался он в тот момент о мусорной люстрации, которой после Революции Достоинства подвергали чиновников.

"Быстро же эти уроды все забыли. Но если они думают, что обойдется только мусорниками, то глубоко ошибаются", - написал автор в подписи к опубликованной картинке.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым, в частности, запрещается использование в Украине гимна Немецкой империи (Третьего Рейха), который не менялся с 1922 года и используется в Германии до сих пор.

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