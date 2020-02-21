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Приведут силой: суд принял решение по скандальному допросу Порошенко

пятница, 21 февраля 2020, 18:32
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Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Telegram-канале "Klymenko Time".

Согласно документу, Порошенко должны доставить в ГБР на 14:00 в пятницу, 28 февраля. Исполнить привод обязали Национальную полицию. Постановление не подлежит обжалованию. Решение было принято следственным судьей Константиновой.

"Имеются достаточные основания полагать, что Порошенко П.А. уклоняется от участия в допросе его в качестве свидетеля в данном уголовном производстве", - говорится в постановлении.

Как ранее сообщал "Апостроф", 12 февраля народному депутату Украины Софии Федине в помещении Государственного бюро расследований (ГБР) было сообщено о подозрении в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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