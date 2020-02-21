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Зеленский сравнил события в Новых Санжарах со Средневековьем: видео

пятница, 21 февраля 2020, 14:28
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Президент Украины Владимир Зеленский осуждает события в Новых Санжарах Полтавской области, где произошли столкновения между протестующими против приезда эвакуированных из Китая украинцев с полицией.

В ходе награждения победителей конкурса Украинского фонда стартапов президент вспомнил вчерашние события и раскритиковал их.

"Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина это Европа, так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди ..." - сказал он.

Напомним, что одна из эвакуированных из Китая украинок показала на видео условия для проживания в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

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