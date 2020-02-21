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Прятались за бабушками: житель Новых Санжар рассказал на видео про завезенных титушек

пятница, 21 февраля 2020, 13:59
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Один из жителей Новых Санжар Полтавской области рассказал, что беспорядки здесь устраивали привезенные "титушки", а не местное население.

В комментарии Telegram-каналу "Вести" он рассказал, что приехавшие действовали профессионально и координировано.

По словам очевидца, чтобы силовики не смогли задерживать дебоширов, они забегали в толпу и прятались за местными бабушками.

Мужчина настаивает на том, что местные жители не принимали участия в активных действиях. По его словам, поджег шин осуществляли приезжие "лбы", которых было около 15 человек. Мужчина добавил, что после нападения правоохранительные органы дали им сбежать.

Напомним, что одна из эвакуированных из Китая украинок показала на видео условия для проживания в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

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