Это бред! Забужко жестко ответила на скандальные слова Путина об Украине

Украинская писательница, лауреат Шевченковской премии-2019 в номинации "Публицистика" Оксана Забужко уверена, что скандальное заявление президента России Владимира Путина об Украине это "бред психически больного".

Такое мнение она высказала в интервью "Апострофу".

"Проблема заключается в том, что этот психически больной человек возглавляет соседнюю с нами страну. Можно вспомнить, как деликатно сформулировала Ангела Меркель в 2014 году: "он живет в своем мире". Это оптимистический способ сказать, что он болен шизофренией и неадекват. В его мире "украинского языка не существовало до XVI века". В его мире Россия, то есть Московия, была уже в Х веке, хотя она тогда еще не существовала. В его мире мы "один народ", потому-то так его учили, или я не знаю, что с ним происходило - это вопрос к его психиатру или психоаналитику", - говорит она.

По ее словам, проблема заключается еще и в том, что рядом с российским лидером нет ни психиатра, ни психоаналитика, но есть, извините, "ядерная кнопка".

"И поэтому весь мир делает вид, что с ним возможен какой-то диалог и его можно как-то утихомирить. Надо реально осознавать, что соседней страной правит социально опасный шизофреник. Я не считаю нужным и полезным разбирать бред шизофреника и полемизировать с ним по факту, рассказывать ему: "нет-нет-нет! Вот смотрите, есть учебники, написанные профессорами Колумбийского и Гарвардского университетов еще в прошлом веке, где изложена история украинского языка, в том числе и как он развивался", - и учить его лингвистике, филологии и др. Нет! Путина надо госпитализировать. И чем быстрее прогрессивное человечество это осознает, тем больше шансов у нас всех остаться целыми - и физически, и, кстати, психически", - добавила Забужко.

Писательница также настаивает на том, что слова Путина являются классическим клиническим бредом.

"Завтра он расскажет вам, что в Украине ходят вверх ногами. Ну что-то подобное уже было - снегири, "распяты мальчики", пенсионерки с монтажной пеной и тому подобное. Все это часть безумной программы. И когда мы начинаем каждый раз реконструировать высказывания Путина и рассказывать, что "больной не прав", у меня возникает каждый раз ощущение, что мы что-то делаем глубоко неправильно", - заверила она.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко.