В "Слуге народа" отказались повышать зарплату для украинцев

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в Украине нельзя слишком резко поднимать размер минимальной заработной платы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Зеркало недели".

По ее словам, это вынудит работодателей экономить - вплоть до увольнений сотрудников.

"Это административное давление. Экономика на такие воздействия будет жестко отвечать. Как только вы начнете поднимать минимальную зарплату на порядок быстрее инфляции, без учета реального роста ВВП, работодатель начнет уменьшать предложение рабочих мест", - сказала Третьякова.

Она отметила, что рост зарплат будет происходить другим путем: по причине дефицита специалистов, который образовался из-за миграции украинцев за границу.

"В Украине миграция, и люди уезжают. А увеличение количества рабочих мест при низком предложении рабочей силы приводит к увеличению заработной платы. Это закон спроса и предложения на рынке труда. Если мы увеличиваем рабочие места, а людей, которые предлагают свою рабочую силу, мало, то работодатели начинают конкурировать. И для того, чтобы выиграть это соревнование, они либо поднимают зарплаты, либо качественно улучшают социальный пакет", - объяснила Третьякова.

По ее мнению, сейчас благоприятный период, когда правительство должно помогать работодателям создавать рабочие места, тем самым стимулируя бороться с помощью повышения зарплат за сотрудников.

"Сегодня очень благодатный период для того, чтобы помочь работодателю создать рабочие места, создать давление за счет миграции и путем опосредованного влияния в рамках дерегуляции, а не регуляции минимальной заработной платы посмотреть, как будет работать уже рыночная экономика. А не социалистическо-административная", – сказала Третьякова.

Как сообщал "Апостроф", глава комитета Верховной Рады Украины по социальной политике Галина Третьякова заявила, что рассматривается план о ликвидации Пенсионного фонда (ПФУ).