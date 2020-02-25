Это афера! Нардеп от "Слуги народа" взорвала сеть неожиданным заявлением о коронавирусе

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая назвала эпидемию коронавируса "аферой".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира", – заявила Богуцкая.

Кроме этого Богуцкая в том же "откровенном" посте заявила, что языковые разногласия в Украине на самом деле никого не волнуют и выносятся на повестку "когда нужна очередная революция". Также она призвала к уголовному преследованию ряда политиков.

В комментариях пользователи высказывают различные мнения. Некоторые в ответ Богуцкой заявляют, что афера – это "пребывание "Слуги народа" во власти". Другие же поддерживают нардепа и считают, что вирус якобы был запущен умышленно.

Подробнее об эпидемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео.