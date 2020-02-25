За два месяца: Зеленский дал важное поручение Кабмину по шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком за два месяца погасить задолженность по зарплате перед работниками государственных шахт.

Об этом он сказал во вторник, 25 февраля, на совещании работников угольной промышленности.

Зеленский дал топ-чиновникам два месяца на решение вопроса: март и апрель.

"Если мы не будем это закрывать, если пропустим хоть одни сутки, тогда мне кажется будет справедливым, если все правительство не будет получать заработную плату за эти месяцы", - заявил Зеленский на совещании с руководителями угольной отрасли.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский получает за январь 28 тысяч гривен, надбавок и премий ему не установили.