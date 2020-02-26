Это расстройства умов: "серый кардинал" Путина цинично оскорбил украинцев и сделал опасный "намек"

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков резко высказался об Украине и ее народе. По словам бывшего госслужащего РФ, такого государства, как Украина, просто нет.

В интервью одному из российских изданий он отметил, что есть украинство и назвал это "специфическим расстройством умов".

"Специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?" - сказал "серый кардинал" Путина.

При этом Сурков посмел себя назвать якобы "укрооптимистом".

"Считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать.

Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным", - добавил он.

Напомним, что Путин освободил Владислава Суркова с должности своего помощника.