Путин принял решение по своему "серому кардиналу": опубликован документ

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова с должности своего помощника.

Об этом сообщают на сайте Кремля.

Глава РФ подписал соответствующий указ во вторник, 18 февраля. Также в этот день указ и вступил в силу.

Отметим, что Владислав Сурков был идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик Кавказа и так называемых ЛДНР.

Как сообщал "Апостроф", после отставки помощника российского президента Владислава Суркова, который курировал боевиков на Донбассе, вопросами интеграции и украинской проблематикой будет заниматься замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Также эксперты подчеркнули, что российская агрессия на "украинском направлении" не прекратится после отставки куратора боевиков на Донбассе, помощника президента РФ Владислава Суркова.