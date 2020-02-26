Трамп принял важное решение по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год санкции против России, введенные в связи с ее агрессией против Украины.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В документе указано, что действия России и политика ее лиц и далее подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности.

Санкции будут продлены до 6 марта 2020 года.

Стоит отметить, что санкции против России из-за ситуации в Украине были введены администрацией на то время президента США Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись. С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Европейском союзе приняли решение расширить санкции против России, введенные из-за аннексии Крыма.